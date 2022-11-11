Звезду «Моей прекрасной няни» нашли в монастыре: не узнают даже родители

Станислав Николаев стал известен благодаря ролям в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня» и «Отель Элеон». Зрители тепло принимали артиста на экране и высоко оценивали его игру, но в 2017 году он неожиданно пропал из поля зрения публики. Как оказалось, знаменитость решился на кардинальные перемены в жизни.

Дело в том, что пять лет назад Николаев ушел в монастырь. Он полностью отказался от прежнего быта и теперь живет в Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Артист взял себе новое имя Анастасий и отращивает бороду: теперь в кротком священнослужителе уже нельзя узнать яркую звезду экрана.

Подробности новой жизни артиста стали известны лишь благодаря документальному фильму «НЕрасставание», который рассказывает историю его семьи. В центре сюжета отношения его родителей, Веры и Олега Николаевых, которые, как оказалось, не остались в восторге от выбора сына. По их мнению, Станислав не может быть священнослужителем, к тому же они не считают это полноценной жизнью.