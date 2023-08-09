Звезду «Идиота» называли одной из самых красивых актрис СССР: ахнете, как выглядела перед смертью

Он была одной из самых блистательных артисток своего поколения.

Народная артистка СССР Юлия Борисова, одна из главных звезд Театра имени Евгения Вахтангова, ушла из жизни в возрасте 98 лет. Даже после 95 она еще выходила на сцену и блистала на ней.

Однако в последнее время актриса уже не могла играть, она все больше находилась под наблюдением врачей. Но причины смерти и диагноз народной артистки не разглашаются.

Напомним, что на счету Юлии Борисовой более 60 театральных ролей. Она была настолько талантливой и неповторимой, что специально под нее писали пьесы. А вот кинематограф актриса не жаловала, но в трех картинах она все же снялась.

Одной из них стал фильм «Идиот». Юлия Борисова, удивлявшая всех своей яркой и неповторимой красотой, сыграла сложную роковую соблазнительницу Настасью Филипповну, покорившую не одного мужчину. Причем актриса изначально отказывалась от этой роли, но ее уговорил сниматься муж. И в итоге эта экранизация романа Достоевского стала у зрителей одной из любимых.