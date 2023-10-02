Звезду «Голубой лагуны» называли самой красивой девочкой США: как актриса выглядит сейчас

Американская актриса и модель Брук Шилдс очень рано начала свою карьеру и уже к 16 годам была одной из самых узнаваемых девушек страны. Зрителям, далеким от мира моды, она больше всего запомнилась по роли Эммелин в фильме «Голубая лагуна». В нем Брук Шилдс снялась в 14-летнем возрасте. Напомним, сюжет разворачивается вокруг жизни двух детей, выживших после кораблекрушения и вынужденных оставаться на необитаемом острове.

В картине много сцен, в которых герои одеты очень открыто, и зрители не могли не отметить совершенную и почти неземную красоту юной актрисы. Она обладала идеальной фигурой и совершенными чертами лица. После роли в этом фильме Брук Шилдс назвали самой красивой девочкой США. Сейчас звезде 57 лет, и от былой неземной красоты не осталось и следа.

Актриса не любит выставлять на показ свою личную жизнь, но появилась на публике на премьере собственного фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс». Женщина все еще хороша собой, но выглядит на свой возраст: морщины и оплывший овал лица. Однако поклонники в комментариях похвалили звезду за то, что она не перекроила себя с помощью пластики и по-прежнему выглядит естественно.