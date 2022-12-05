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Звезду Голливуда вынудили похудеть на 20 килограммов: посмотрите, что с ним стало (фото)

5 декабря 2022 15:30
Звезду Голливуда вынудили похудеть на 20 килограммов: посмотрите, что с ним стало (фото)

Актер довел себя до пугающего состояния.

Чтобы не остаться без работы, Мэттью МакКонахи пришлось пойти на кардинальные меры, подвергнув опасности собственное здоровье. Артист решился на страшный эксперимент, о котором до сих пор вспоминает с неподдельным ужасом.

В фильме «Далласский клуб покупателей» он воплотил человека, умирающего от СПИДа. Чтобы убедительно выглядеть в этой роли, знаменитости нужно было экстремально похудеть. В результате Макконахи сбросил 20 килограммов, что сделало его истощенным и измученным.

Звезду Голливуда вынудили похудеть на 20 килограммов: посмотрите, что с ним стало (фото)

По признанию артиста, чтобы избавляться в неделю сразу от трех кило, он употреблял в пищу лишь два яичных белка и вареную грудку, которые запивал диетической колой. Отметим, что это далеко не первый эксперимент знаменитости над своим весом: для съемках в некоторых других проектах ему, наоборот, приходилось усиленно питаться, чтобы лишиться стального пресса и обзавестись выдающимся животом.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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