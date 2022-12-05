Звезду Голливуда вынудили похудеть на 20 килограммов: посмотрите, что с ним стало (фото)

Чтобы не остаться без работы, Мэттью МакКонахи пришлось пойти на кардинальные меры, подвергнув опасности собственное здоровье. Артист решился на страшный эксперимент, о котором до сих пор вспоминает с неподдельным ужасом.

В фильме «Далласский клуб покупателей» он воплотил человека, умирающего от СПИДа. Чтобы убедительно выглядеть в этой роли, знаменитости нужно было экстремально похудеть. В результате Макконахи сбросил 20 килограммов, что сделало его истощенным и измученным.

По признанию артиста, чтобы избавляться в неделю сразу от трех кило, он употреблял в пищу лишь два яичных белка и вареную грудку, которые запивал диетической колой. Отметим, что это далеко не первый эксперимент знаменитости над своим весом: для съемках в некоторых других проектах ему, наоборот, приходилось усиленно питаться, чтобы лишиться стального пресса и обзавестись выдающимся животом.