Звезду Голливуда гонят на пенсию: в его возраст сложно поверить (фото)

Многие возрастные актеры Голливуда не готовы сдавать свои позиции и уходить на заслуженный покой. Одним из таких стал Дастин Хоффман, карьера которого началась в далекие 60-е.

Прославленный американский артист известен по фильмам «Человек дождя», «Тутси», «Крамер против Крамера», «Парфюмер: История одного убийцы» и другим громким проектам. Актеру удавались совершенно разноплановые роли. Он блестяще сыграл аутиста Реймонда в драме «Человек дождя» и скромного парня в картине «Выпускник». Не стоит забывать и о его невероятном перевоплощении в «Тутси».

В молодости Хоффман не отличался ни интересной внешностью, ни харизмой. По его словам, в юности он обладал «самой выдающейся коллекцией прыщей». Но Дастин смог справиться с комплексами, стать известным актером и войти в ранг топовых звезд кино. Сегодня Хоффману 85 лет, и он по-прежнему остается в актерском строю. Он хорошо себя чувствует и выглядит намного моложе своего возраста.