Звезду Голливуда арестовали за красоту: увидев ее, глазам своим не поверите

В эпоху Золотого Голливуда многие актеры снискали бешеную популярность. Кто-то сделал головокружительную карьеру благодаря скандальным выходкам. Яркий тому пример — артистка и драматург Мэй Уэст.

Кинозвезда всегда отличалась едким остроумием и эпатажным поведением. Мэй устраивала провокационные танцевальные номера, где позволяла себе много фривольностей. Очень быстро Уэст снискала славу скандалистки. А ее первая пьеса носила название «Секс», что было неслыханным для пуританской Америки начала 20-го века. Тем не менее билеты на этот спектакль раскупили моментально как горячие пирожки.

И все же Уэст наказали за ее сексуальную красоту и за развратные танцы. Скандалистку арестовали и приговорили к нескольким месяцам тюрьмы. Но Мэй была освобождена досрочно за хорошее поведение. После этого популярность Уэст взлетела до небес.

Глядя на фото эпатажной скандалистки, трудно поверить, что когда-то эта женщина будоражила общественные умы. Мэй нельзя назвать красоткой: у актрисы длинный нос и неидеальные черты лица, а ее рост составлял всего 152 сантиметра. Но это не помешало Уэст стать секс-символом.