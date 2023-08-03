Звезду фильма «Ты у меня одна» считали эталоном красоты: сейчас о ней так не скажешь

Будучи блондинкой с большими зелеными глазами, Светлана Рябова легко влюбляла в себя зрителей. Артистка была недовольна своим лишним весом, поэтому принялась худеть. И, когда вдобавок к красивому лицу обзавелась стройной фигурой, стала одним из главных секс-символов российского кино.

Киношники выстраивались в очередь за талантливой и очаровательной артисткой. Наибольшую популярность ей принес проект под названием «Ты у меня одна». Рябова была невероятно привлекательна — настоящая мужская мечта.

Но с тех пор немало воды утекло. И сегодня уже никто не назовет знаменитость эталоном женской красоты. К актрисе вернулся лишний вес, а на ее лице появились глубокие морщины. Больше Рябова режиссеров не интересует и в кино не снимается. Однако любимую профессию не оставила. Артистка продолжает выходить на сцену Театры сатиры, в котором служит вот уже почти 40 лет.