Звезду фильма «Семь стариков и одна девушка» похоронили в реквизите: как такое допустили?

Светлана Савелова прославилась после премьеры фильма «Семь стариков и одна девушка». История о том, как молодая студентка занимается физкультурой с немолодыми мужчинами, была тепло принята советскими зрителями.

Эта роль стала поворотным моментом в жизни Савеловой. Она решила посвятить себя актерству и поступила в Щукинское училище. После завершения учебы молодая артистка служила в театре Ленинского комсомола и начала сниматься в кино.

Савеловой везло. Она получала заметные роли и была востребованной актрисой, поэтому ничто не предвещало ее падения на дно. Однако в 70-х произошел перелом: артистка начала злоупотреблять алкоголем, что негативно сказалось на ее карьере. Актриса стала все чаще проводить время в компании сомнительных мужчин. Теперь от былой славы и внимания достойных поклонников не осталось и следа. В 90-е Савелова уже не снималась.

Тело 57-летней актрисы обнаружили спустя несколько дней после того, как она скончалась. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация.

У Савеловой не было семьи и друзей, поэтому организацией похорон занялись бывшие коллеги по цеху. Однако в ее квартире они не нашли никакой приличной одежды, поэтому артистку пришлось одеть в платье из театрального реквизита. Таков был печальный конец некогда красивой и перспективной актрисы советского кино.