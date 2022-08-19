Звезду фильма «Джордж из джунглей» теперь не узнать: что случилось с актером-качком

В конце 90-х годов карьера Брендана Фрейзера была на пике. Мускулистый «Джордж из джунглей», отважный капитан-легионер из «Мумии» или обаятельный сын ученого из «Взрыва из прошлого» — казалось, любая роль звезде под силу. У Брендана были миллионы поклонниц, но его сердце принадлежало жене, актрисе Эфтон Смит.

В их браке родилось трое детей, но в 2007 году Смит подала на развод. Расставание с супругой сильно ударило по Фрейзеру. Тем более в тот же период он оказался замешан в интимном скандале, заявив о домогательствах известного чиновника в сфере медиа, и переживал смерть матери. Обострились и проблемы со здоровьем из-за травм, которые Брендан получал на площадке блокбастеров, стремясь лично выполнять все трюки. В итоге почти 7 лет он провел в разных больницах, соглашаясь на все необходимые хирургические манипуляции — от замены коленного сустава до восстановления голосовых связок.

А в это время бывшая супруга Фрейзера через суд потребовала от него алименты в размере 900 000 долларов в год. Актер погрузился в глубокую депрессию, выбыл из важных проектов и находился на грани разорения. Брендан перестал следить за внешним видом и сильно располнел — сказались и постоянные приемы серьезных препаратов.

В этом году на экраны должен выйти новый фильм Даррена Аронофски «Кит», где 53-летний актер исполнил роль 270-килограммового героя. На съемках Брендан носил специальный объемный костюм, в котором ничем не напоминал того накачанного красавца из картин, сделавших его известным.