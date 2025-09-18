Меню
Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее

18 сентября 2025 20:32
Новинку со звездным актерским составом стоит оценить перед тем, как приквел «Игры престолов» вернется на экраны.

Хотя он в какой-то степени продолжает судьбу «Игры престолов», финальный сезон которой не раскритиковал только ленивый, «Дом дракона» все же остается одним из главных событий в мире современного телевидения.

Второй сезон, выходивший в прошлом году, получился мягко говоря так себе, а вот в третьем зрителей ждут все самые эпичные сражения, появления которых фанаты ждали намного раньше.

И все же до релиза третьего сезона «Дома дракона» остается еще чуть меньше года (недавно в HBO подтвердили, что новые эпизоды начнут выходить летом 2026 года), а потому исполнители главных ролей не стесняются подписываться на участие в других больших проектах — как, например, актер, героя которого коллективно ненавидит весь фандом.

На Фабьена Франкеля теперь можно посмотреть в «Задании» от HBO

Кадр из сериала «Задание»

Актер, который фанатам мира «Игры престолов» известен прежде всего как лорд-командующий Кристон Коль, получил свою вторую по счету большую роль в новой криминальной драме, где играет вместе с Марком Руффало.

Сюжет сосредотачивается на попытках агентов ФБР найти преступников, совершивших серию ограблений наркопритонов в пригороде Филадельфии; Франкель играет роль Энтони Грассо — детектива, который приходит на помощь основной команде.

Прямо сейчас можно посмотреть первые две серии «Задания» — третий эпизод выйдет 21 сентября, а премьера финала состоится на платформе сервиса HBO Max 19 октября.

Энтони Фабьена Франкеля в «Задании» куда приятнее, чем Кристон Коль в «Доме дракона»

Хотя в новом сериале актеру досталась преимущественно второстепенная роль, он не упускает возможности показать зрителю, что его персонаж тоже достоин не меньшего внимания.

Так, в перерывах между попытками поймать грабителей Энтони делится с коллегами личными историями из своего детства и юношества, рассказывая им о том, как мечтал стать профессиональным диджеем и о танцах на школьной дискотеке. Все это, несмотря на то, что не относится к теме, привносит чуть больше радости и света в тот сумрак, который окружает агентов ФБР на ежедневной основе.

Учитывая то, что Кристон Коль в «Доме дракона» не привносит ничего, кроме еще большей тревоги и чувства абсолютно беспочвенной опасности, новая роль Франкеля поможет фанатам «Дома дракона» расслабиться перед тем, как снова увидеть одного из самых ненавистных злодеев в грядущем третьем сезоне.

Кстати, в третьем сезоне Кристона Коля ждет незавидная участь — о том, какую смерть приготовил для своего персонажа Джордж Мартин в «Пламени и крови», читайте здесь.

Фото: Кадры из сериалов «Дом дракона», «Задание»
Виолетта Ефимова
