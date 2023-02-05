Звезду «Долгой дороги в дюнах» лишили премии из-за внешности: что с ним не так (фото)

Роль в сериале «Долгая дорога в дюнах» была не первой для Ромуальдаса Раманаускаса, но именно она сделала его знаменитым. Актер великолепно смотрелся в образе Рихарда, мужа Марты, но его ждала не только любовь зрителей, но и публичное унижение.

Многие коллеги артиста по проекту были удостоены за свои старания различных премий. А вот Раманаускас признания от критиков так и не дождался. Причина оказалась неожиданной и несправедливой. Внешность и амплуа отрицательного героя сыграли со звездой экрана злую шутку. В Рижской киностудии решили, что давать премии «мерзавцам-фабрикантам» не положено и вычеркнули фамилию Ромуальдаса из всех списков.

После премьеры картины актер пользовался большой популярностью у режиссеров, вот только героев ему предлагали однотипных. Казалось, что высокий рост и выправка позволяли знаменитости играть положительных персонажей, но киноделы считали иначе, что стало для артиста крайне неприятным открытием.