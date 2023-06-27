Звезду «Чернокнижника» искали полгода: его участь пробирает до мурашек

В США продолжаются поиски пропавшего актера Джулиана Сэндса. В операции участвует более 80 профессионалов. Неделю назад началась уже девятая миссия по поиску пропавшего.

Прошло более пяти месяцев с того дня, как звезда «Чернокнижника» считается пропавшим без вести. Актер отправился в горы 13 января. Джулиан — опытный альпинист, он собирался подняться на гору Болди в штате Калифорния. Но после того, как Сэндс отправился в поход, его никто не видел. Через пять дней его автомобиль обнаружили пустым в горах.

Брат пропавшего актера, Ник Сэндс, уже к концу января заявлял, что смирился с гибелью брата и только так смог пережить горе. Однако поклонники артиста не теряют надежды на то, что очередная поисково-спасательная миссия обернется успехом.

Джулиан Сэндс больше всего запомнился зрителям по главной роли в кинофраншизе «Чернокнижник». Некоторые из фанатов верят, что Сэндс в порядке — просто он переместился во времени, как его персонаж в культовой картине.