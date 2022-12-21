Звезду «Брата» с пышной шевелюрой не узнать: таким его видели лишь однажды (фото)

Звезда Виктора Сухорукова зажглась после выхода боевика «Брат» с Сергеем Бодровым в конце 90-х. С тех пор колоритный артист снялся во множестве успешных фильмов — харизматичного актера хотели заполучить многие режиссеры.

Фирменная лысина Сухорукова сделала его узнаваемым и уникальным в своем роде. Кажется, нет ни одного фильма, где актер появился бы с волосами, ведь даже в своих ранних работах Виктор снимался без намека на шевелюру. Однако на его счету все же есть одна роль, где артист щеголяет не только с прической, но и с бакенбардами. Кстати, сама картина так и называется — «Бакенбарды».

Комедия вышла в 1990 году и представляет собой настоящую фантасмагорию. В провинциальном городке появляется сообщество пушкинистов. Они носят бакенбарды и повсюду ходят с элегантной тростью. Их лидером, конечно, является персонаж Сухорукова. Кстати, помимо него здесь появились легендарные менты из «Улиц разбитых фонарей» — Александр Половцев, Сергей Селин и Александр Лыков. Авангардный фильм хоть и прошел незамеченным, но стал отличным стартом в кино для целой плеяды петербургских актеров.