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Звезду «Бедной Насти» едва не довели до монастыря: виной всему сериал

31 июля 2022 10:39
Звезду «Бедной Насти» едва не довели до монастыря: виной всему сериал

Актриса не выдержала давления.

В начале двухтысячных зрителей к экранам телевизоров приковала историческая мелодрама «Бедная Настя». Россиянки не уставали спорить о том, с кем должен остаться барон Корф, разрываясь в основном между крепостной Анной и Елизаветой Долгорукой.

Роль последней принесла Анне Табаниной громкую славу, и она же едва не «заточила» в монастыре. Дело в том, что в отличие от коллег — Даниила Страхова, Елены Кориковой, Петра Красилова — актриса плохо справлялась с повышенным вниманием СМИ и поклонников к своей персоне.

Пока звезды блистали на светских мероприятиях и красных дорожках, Табанина разъезжала по святым местам и едва не постриглась в монахини, хотя предложения о ролях поступали ей одно за другим.

Артистка могла окончательно завязать с актерской профессией, если бы не встреча с художником Дмитрием Кудиным, за которого впоследствии вышла замуж. Семейное счастье оборвала трагедия — смерть Кудина от онкологии. Спасением для Табаниной в тот нелегкий период стало возвращение на экраны в «Ленинграде-46»:

«Он дал возможность выхода моих эмоций, поэтому он для меня так дорог».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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