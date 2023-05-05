Звездой культовой комедии СССР могла стать иностранка: ее изгнали с позором

Комедия «Королева бензоколонки» принесла Надежде Румянцевой народную любовь. Однако сначала Людмилу Добрыйвечер сыграла другая артистка — Терье Луйк из Эстонии.

Актрису утвердили на роль и отсняли с ней значительную часть материала. Терье оставалось лишь озвучить свою героиню, но вдруг ей сообщили ошеломительную новость. Оказалось, что на киностудии не были довольны игрой Луйк, а ее Людмилу назвали холодной и слишком интеллигентной. Героиня не вписывалась в легкий и комедийный сюжет фильма.

Действительно, Луйк обладала красивой изысканной внешностью, поэтому ее невозможно представить в роли простушки Людмилы. Также трудно понять, почему режиссеры не увидели этот диссонанс сразу или в первые дни съемок. Такого позора Терье ранее никогда не испытывала. Режиссеры картины подкосили ее уверенность в себе и нанесли удар по самолюбию. После этого актриса не появлялась в советском кино.

Через год «Королеву бензоколонки» начали снимать во второй раз. На этот раз режиссеры пригласили Надежду Румянцеву, которая блистала в роли Людмилы Добрыйвечер.