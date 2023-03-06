Звездный знак: вот кто в астрологии чаще всего всего становится популярным

В прошлом веке для того, чтобы звезда родилась, необходимо было пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Не каждый талантливый человек становился известным - преградами на пути к славе становились внешность, характер, происхождение и многие другие факторы. В наши дни знаменитостью может стать каждый, кто обладает толикой креативности и выходом в интернет. Многомиллионные просмотры способны сделать звезду даже из жителя крошечного села. Тем не менее астрологи решили выяснить, влияет ли на популярность знак зодиака. Как оказалось, да - чаще всего известности добиваются уроженцы определенного знака.

Стрелец

По наблюдениям астрологов, больше всего знаменитостей родилось под знаком Стрельца. Представители огненной стихии поистине рождены для того, чтобы сиять на экране или на сцене и сводить с ума поклонников. У них хватит упорства, таланта, целеустремленности и других черт характера, чтобы однажды с полным правом взойти на мировой олимп.

Уроженцы этого знака обладают всеми качествами, которые только могут пригодиться звезде. Обаятельные и харизматичные, они умеют заводить нужные связи, нравиться людям и оставлять неизгладимый след в памяти. По статистике, под знаком Стрельца рождена пятая часть всех публичных персон планеты.

Люди, рожденные под этим огненным знаком, комфортно себя чувствуют под прицелом камер и фотоаппаратов.

Стрельцы нередко привлекают к себе внимание публики с помощью эксцентричных нарядов и выходок, не стесняются высказывать свое мнение на провокационные темы, чтобы лишний раз засветиться в эфире.

Стрельцы от природы наделены яркой и выразительной внешностью.

Нередко они получают звание секс-символа своей эпохи - как, например, Брэд Питт (18 декабря 1963 года), которого на рубеже двадцатого и двадцать первого веков не раз признавали эталоном мужчины, а также Оксана Федорова (17 декабря 1977 года), ставшая победительницей конкурса “Мисс Вселенная”.

Кроме того, представители знака наделены самыми разными талантами, которые помогают им успешно реализовать себя сразу в нескольких областях.

Например, Анна Седокова (16 декабря 1982 года) прославилась не только как певица, но и как дизайнер одежды, радио- и телеведущая, а Брюс Ли (27 ноября 1940 года) - как актер, сценарист, режиссер и продюсер, и, конечно же, истинный мастер боевых искусств.