Звездный визажист превратила эту старушку в девушку: люди не верят, что так бывает

Косметика и макияж способны полностью изменить внешность. Девушки и женщины по всему миру увеличивают себе губы, меняют разрез глаз и изменяют скулы всего лишь за несколько минут перед зеркалом.

Так, гостьей знаменитой визажистки Гоар Аветисян стала 63-летняя Марго. Эксперт не побоялась сложного вызова и превратила клиентку в полностью другого человека. Она спрятала все возрастные изменения и проблемные участники кожи, акцентировала внимание на губах и глазах Марго, а завершила образ аккуратной прической.

Пользователи Сети были шокированы преображение героини. Обсуждая видео, они осыпали и Аветисян, и Марго комплиментами, отметив, как изменилась внешность женщины.