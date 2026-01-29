Звездный состав, $1 миллиард и фирменный экшен — у отмененного фильма Ричи появилась дата премьеры

Хорошие новости в том, что ждать долго не придется.

У проекта, который фанаты ждали больше года, наконец-то появилась чнткая дата выхода. Студия Black Bear объявила, что боевик Гая Ричи «Вне закона» («In the Grey») появится в мировом прокате 10 апреля. Фильм, который должен был выйти еще в прошлом году, был заморожен после того, как Lionsgate отказалась от дистрибуции в Северной Америке. Теперь судьба ленты решилась, и кинозалы готовятся к весеннему экшену.

Сюжет строится вокруг элитной команды спецагентов, мастеров манипуляций и обращения с оружием. Их задача звучит как авантюра: вернуть миллиард долларов, похищенный жестоким диктатором. То, что начинается как дерзкое ограбление, быстро перерастает в полномасштабную войну с элементами стратегии, обмана и борьбы за выживание.

Главная интрига проекта — это беспроигрышный актерский состав, собранный Ричи. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес из «Министерства неджентльменских дел» и Розамунд Пайк («Исчезнувшая»).

Для режиссера это работа с проверенными партнерами: с Кавиллом он уже снимал «Агенты А.Н.К.Л.» и «Министерство неджентльменских дел», а с Гонсалес и Джилленхолом сотрудничал в «Переводчике».

Президент по дистрибуции Black Bear Бенджамин Крамер назвал Ричи «одним из величайших мастеров экшена» и отметил, что фильм «насквозь пропитан его фирменным стилем и остроумием».

Ожидания фанатов высоки: предыдущие работы режиссера с Кавиллом стабильно получали высокие зрительские оценки (73% и 91% на Rotten Tomatoes), хотя критики были сдержаннее.

Судя по всему, «Вне закона» продолжит фирменную формулу Ричи: динамичный боевик, приправленный черным юмором, ироничными диалогами и «тяжелыми» мужскими разговорами под аккомпанемент перестрелок. Осталось дождаться апреля, чтобы проверить, оправдает ли новая команда спецов ожидания.