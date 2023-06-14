Звездный час едва не стал позором: о чем Андрей Миронов молчал всю жизнь

Сердцеед и красавчик, талантливый актер, любимец миллионов зрителей Андрей Миронов стал настоящей легендой театра и кинематографа. Он во многом состоял из парадоксов. Например, не имея ни слуха, ни голоса, постоянно пел и в кадре, и на сцене. А кроме того, актер обладал потрясающим чувством юмора и очень любил разнообразные розыгрыши.

Андрей Александрович родился и вырос в артистической семье, и это, конечно же, повлияло как на его характер, так и на выбор жизненного пути. Он рос очень творческим ребенком и был занят в различных постановках детских театров. Окончив Щукинское училище, Миронов сразу же стал работать в театре. И не просто играть, а иметь невероятный успех. А в 1962 году дебютировал в кино. Все коллеги великого актера признавали как его талант, так и любовь ко всяким шуткам.

Так, например, Михаил Державин делится воспоминаниями об игре в спектакле «У времени в плену». Они с Андреем Мироновым столько раз отыграли спектакль, что им уже стало катастрофически скучно. И тогда Державин решил разыгрывать Миронова каждый раз при выходе на сцену. То парик наденет, то кривой нос приклеит, то еще что-то сделает. Каждый раз Андрею Александровичу стоило невероятных усилий сдержаться и не рассмеяться прямо во время игры.

Когда они играли эту постановку в последний раз, Миронов попросил не устраивать никаких розыгрышей и дать ему хотя бы сейчас спокойно отыграть. Но Державин себе изменять не стал. И в последний момент перед выходом приклеил себе лысину. Увидев все это великолепие, Миронов едва не сорвался на громкий смех. Но смог себя сдержать и до конца отработал спектакль.