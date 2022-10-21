«Звездные войны» оказались адом: что всю жизнь скрывала принцесса Лея от публики

Именно роль принцессы Леи Органы в «Звездных войнах» принесла Кэрри Фишер желанную известность. Но свое участие в работе над сагой актриса еще много лет вспоминала с содроганием: для нее съемки оказались адом. Напряженный график, ненормированные рабочие дни, грубость со стороны коллег и работников съемочной площадки привели к тому, что у Кэрри сдавали нервы. Именно в этот период она пристрастилась к спиртному и запрещенным веществам.

Кроме того, ее не устраивали наряды героини. Металлический купальник то и дело грозил обнажить пикантные участки тела актрисы, а культовые бублики из волос приносили лишь дискомфорт и боль.

Но по-настоящему превратил ее жизнь в кошмар партнер по площадке Харрисон Форд. Обаятельный актер с легкостью очаровал Фишер, закрутив с ней роман. И пока на протяжении трех месяцев актриса грезила о скором браке и любви на всю жизнь, Харрисон хладнокровно предложил ей расстаться. Как выяснилось, для него их отношения были лишь интрижкой на съемках, пишет «Новый очаг».