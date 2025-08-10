«Звездные войны» нашли нового Дарта Мола: Мэтт Смит пересядет с дракона на истребитель

Фанатам «Звёздных войн» снова есть чего ждать — Disney и Lucasfilm запускают в производство приключенческий боевик «Star Wars: Starfighter», и у проекта наконец появился главный злодей. Им стал Мэтт Смит — знакомый зрителям по ролям в «Докторе Кто» и «Доме дракона».

Звёздный дуэт на тёмной стороне

Имя персонажа пока держат в секрете, но известно, что Смит сыграет одного из двух ситхов, преследующих главного героя. Вторым злодеем может стать актриса, но кастинг на женскую роль пока застопорился: предложение отклонили Майки Мэдисон, Сара Снук и Джоди Комер.

У Lucasfilm проблемы с привлечением актрис даже на второстепенные роли — студии пока не удаётся собрать звёздную команду.

Космический роуд-муви с Гослингом

Главную роль в «Starfighter» исполнит Райан Гослинг — его герой, джедай среднего возраста, отправляется в опасное путешествие с 15-летним племянником, которого параллельно обучает Силе.

В сюжете есть всё: погоня, семейная драма, бар с инопланетянами и классические элементы space opera. Гослинг уже назвал сценарий «очень интересной приключенческой историей».

А вот Смит молчит о своем назначении, хотя фанаты считают, что это будет ситх уровня Дарта Мола, ведь привлекать сверхпопулярного исполнителя роли Деймона Таргариена ради камэо было бы кощунством.

Будущее «Звёздных войн» — под вопросом

Фильм Шона Леви («Дэдпул и Росомаха») станет первым проектом новой фазы франшизы после релиза ленты «Мандалорец и Грогу» в мае 2026-го. Однако доверие актёров к Lucasfilm сейчас подорвано: провалы прошлых картин и нестабильные сборы сделали участие в «Звёздных войнах» риском. Ситуация может измениться, если «Мандалорец и Грогу» соберёт ожидаемые миллиарды.

Премьера «Starfighter» назначена на 28 мая 2027 года.

