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Звездная черная полоса: коллеги сообщили о смерти 48-летнего Юры Шатунова

23 июня 2022 11:48
Звездная черная полоса: коллеги сообщили о смерти 48-летнего Юры Шатунова

Бывший солист «Ласкового мая» скончался в результате обширного инфаркта.

Экс-солист популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Юра Шатунов скоропостижно скончался. О его смерти сообщили коллеги изданию «Лента.ру», уточнив, что причиной стал обширный инфаркт. 48-летнему певцу оперативно вызвали скорую помощь, но довезти до больницы медики его не успели: в машине у Шатунова остановилось сердце.

Пользователи Сети уже обсуждают звездную черную полосу, которая наблюдается в последние дни. Вчера в возрасте 45 лет умер другой певец Пьер Нарцисс. У него тоже не выдержало сердце. В отличие от Шатунова, у музыканта наблюдались длительные проблемы со здоровьем, которые повлияли на отказ внутренних органов.

Кстати, Шатунов только на днях одержал важную победу в суде. Он получил право исполнять хиты группы «Ласковый май», которые его вокал и сделал популярными. Ранее использовать творчество коллектива запретил Шатунову бывший друг и продюсер Андрей Разин. Певец радовался победе и обещал поклонникам исполнить их любимые песни на ближайших выступлениях. Но этого уже не случится.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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