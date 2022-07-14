Звездная болезнь? Поведение Загитовой на «Ледниковом периоде» предали огласке

Из года в год «Ледниковый период» собирал самых популярных звезд спорта и шоу-бизнеса, за которыми россияне неотрывно следили несколько недель. Гонорары за одно выступление достигали 200 тысяч рублей, но при этом с участниками не церемонились.

Тренировки и съемки проходили по 12 часов в день и прерывались лишь на обед — по талонам, как в СССР. Меню тоже напоминало о советской столовой, но как рассказала буфетчица Светлана изданию «7Дней », ни один артист не пожаловался:

«Кормим по-простому: супчик, макароны, гречка, рис, кусок мяса, два-три вида салатов. Нос никто не воротит, уплетают за пять минут, им всегда некогда».

Но то непосредственные участники ледового шоу. Некоторые, поделилась Светлана, трапезничали отдельно от всех у себя в гримерке. К их числу относится Алина Загитова, ведущая «Ледникового периода», которой обед привозил «личный курьер» — младшая сестра Сабина.