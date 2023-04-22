Звезде «Зиты и Гиты» уже 74 года, но, глядя на нее, кажется, что время остановилось (фото)

Хема Малини прославилась в СССР, исполнив обе главные роли в картине «Зита и Гита». Индийская актриса на долгие годы запомнилась поклонникам, но, как оказалось, ее фильмография не ограничивается лишь этой картиной.

Так, в родной Индии Хема приняла участие более чем в 150 работах, среди которых «Любимый раджа» и, например, «Бриллиант моего сердца». В Болливуде она считается настоящей легендой, а особенно фанаты ценят ее танцевальные номера, ведь главная страсть в жизни артистки — танцы.

Официально карьеру 74-летняя звезда экрана закончила в 2021 году, но фанаты до сих пор внимательно следят за ее жизнью. Как отмечают поклонники со всего мира, артистке удалось сохранить завидную красоту, а выглядит она значительно моложе своих лет.