Звезде «Зиты и Гиты» уже 74 года, но, глядя на нее, кажется, что время остановилось (фото)
Артистка поражает публику своей красотой.
Хема Малини прославилась в СССР, исполнив обе главные роли в картине «Зита и Гита». Индийская актриса на долгие годы запомнилась поклонникам, но, как оказалось, ее фильмография не ограничивается лишь этой картиной.
Так, в родной Индии Хема приняла участие более чем в 150 работах, среди которых «Любимый раджа» и, например, «Бриллиант моего сердца». В Болливуде она считается настоящей легендой, а особенно фанаты ценят ее танцевальные номера, ведь главная страсть в жизни артистки — танцы.
Официально карьеру 74-летняя звезда экрана закончила в 2021 году, но фанаты до сих пор внимательно следят за ее жизнью. Как отмечают поклонники со всего мира, артистке удалось сохранить завидную красоту, а выглядит она значительно моложе своих лет.
«Прекрасна», «Как вы красивы», «Вы совсем не стареете», — удивляются подписчики в блоге Малини.