Звезде сериала «Богатые тоже плачут» уже 70 лет, но, глядя на ее фото, сложно в это поверить

Для некоторых знаменитостей съемки в кино являются пределом мечтаний, но Вероника Кастро длительное время считала это занятие недостойным. Она любила участвовать в телешоу и развивала музыкальную карьеру. Тем не менее красавица прославилась именно благодаря сериалам.

Ее главной работой оказалась мексиканская мелодрама «Богатые тоже плачут». Проект стал популярен далеко за пределами страны и прославил актрису на весь мир. С тех пор голубоглазая звезда стала регулярно сниматься в мыльных операх и появляться на телеэкранах.

Даже сегодня можно увидеть новые проекты с участием 70-летней артистки, которая выглядит моложе своего возраста. Она по-прежнему может похвастаться чувственными губами, выразительным взглядом и всегда старается подчеркнуть скулы.