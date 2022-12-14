Звезде «Секрета Тропиканки» 59 лет: в этом возрасте так выглядеть неприлично (фото)

Глория Пирес блестяще справилась с ролями двух сестер-близнецов Рут и Ракел в культовом сериале «Секрет Тропиканки». Звезда буквально очаровала зрителей, в чем ей помог не только актерский талант, но и яркая необычная внешность.

Красавицей артистку не назовешь, но есть в ней что-то такое, что не позволяет оторвать от нее взгляд. Сама Глория не раз говорила, что обязана этим своим индейским корням. Пирес до сих пор активно развивает карьеру и получает массу предложений от режиссеров. Не исключено, что все это из-за того, что в свои 59 лет она по-прежнему находится в потрясающей форме.

Актриса ведет социальные сети, где радует фанатов своими снимками и видео. В кадре Глория выглядит так, будто нашла секрет вечной молодости. Одна из ее недавних публикаций восхитила подписчиков, поспешивших засыпать знаменитость комплиментами. «Ты сразила меня наповал своей красотой», «Господи, как можно быть такой великолепной и естественной», — отметили фолловеры в комментариях.