Звезде «Реальных пацанов» пришлось сдать ДНК-тест: то, что она выяснила, потрясло всех

В будущем артистка может столкнуться с серьезными болезнями.

Екатерина Шпица известна как одна из самых востребованных актрис страны. «Реальные пацаны», «Шаляпин», «Старая гвардия» и другие проекты числятся в фильмографии знаменитости, а каждая ее новая роль весьма тепло встречается публикой. Артистка не боится рассказывать о своей жизни фанатам, а не так давно раскрыла неожиданные подробности о своем здоровье.

Так, Шпица стала героиней программы «ДНК», где эксперты рассказали о ее состоянии, сделав ряд тестов. И оказалось, что артистка находится в зоне риска из-за повышенного шанса столкнуться с синдромом дефицита внимания.

Помимо этого, она может заболеть атопией, атопическим дерматитом и даже болезнью Альцгеймера.

Сама Шпица не расстроилась из-за неожиданных результатов. Артистка призналась, что ее гены — это данность, но она готова заниматься своим здоровьем.