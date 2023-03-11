Звезде Голливуда возраст нипочем: так выглядеть без тонны грима в 86 стыдно (фото)

Звезды Золотого века Голливуда, несмотря на свой преклонный возраст, не готовы сдавать позиции. Яркий тому пример — Дайан Кэннон, которая в свои 86 лет предпочитает молодежный стиль.

Американская актриса имеет русское происхождение — ее мать перебралась из России в Штаты сто лет назад. Дайан начала сниматься в кино в конце 50-х и стала одной из самых красивых и востребованных артисток своего поколения. На счету Кэннон номинации на «Оскар», также она является обладательницей «Золотого глобуса» и «Сатурна». В 90-е Дайан перестала сниматься в фильмах и перешла на телевидение.

Сегодня Кэннон приковывает общественное внимание не меньше, чем на пике своей карьеры. Все дело в ее экстравагантном внешнем виде. Актриса старается молодиться не только при помощи косметологических процедур. Дайан предпочитает молодежные рокерские вещи, которые потрясающе сидят на ее стройной фигуре. Что касается внешности Кэннон, то она явно выглядит моложе своих лет даже без косметики.

Пользователи Сети были поражены снимками 86-летней актрисы. Они отметили, что в ее годы выглядеть так молодежно просто стыдно.