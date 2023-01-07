Звезде «Бальзаковского возраста» 56 лет: ахнете, увидев как она изменилась (фото)

Российские киноделы решили дать достойный ответ «Сексу в большом городе» и сняли сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», премьера которого состоялась в 2004 году . Этот проект сделал звездами многих, повезло и Ладе Дэнс.

Изначально она была известна как певица. В 90-х ее хиты звучали буквально из каждого утюга, однако знаменитость решила попробовать себя в новом амплуа и не прогадала.

С ролью в сериале Дэнс справилась блестяще. Любопытно, что она не раз отмечала сходство со своей героиней Аллой Приходько. Впоследствии артистка появлялась на съемочной площадке других проектов и зарекомендовала себя в качестве неплохой актрисы.

Сегодня Ладе Дэнс 56 лет. Она пережила болезненный развод с бизнесменом Павлом Свирским, которому подарила сына Илью и дочь Лизу. Стоит отметить, что роды не испортили фигуру знаменитости: она вовремя взяла себя в руки и начала следить за весом. К тому же исполнительница занялась танцами на пилоне.

Фанаты отмечают, что за прошедшие годы внешность артистки изменилась в лучшую сторону. Больше всего они восхищаются тем, что Дэнс, в отличие от своих коллег, не спешит ложиться под нож пластического хирурга. «Все привыкли к перекроенным звездам. Лада стареет естественно, за что ей респект. Шикарная женщина», — гласит один из комментариев в Сети.

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