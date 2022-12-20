Звездам Голливуда не мешает: не поверите, чего стыдятся обычные женщины

Женщины всегда уделяли особенное внимание своему внешнему виду, думая, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. При этом многие из них относятся к себе слишком строго, стыдясь того, что и вовсе не является изъяном.

Например, те представительницы прекрасного пола, которых природа наградила нависшим веком, немало из-за этого страдают. Особенно их расстраивает отсутствие возможности сделать яркий и сложный макияж при помощи теней — из-за анатомического строения глаза их попросту не будет видно.

Однако следует понимать, что создать эффектный взгляд можно и другими способами, в частности, при помощи накладных ресниц. К тому же о том, что нависшее веко не проблема, говорит тот факт, что эта особенность не помешала некоторым женщинам стать мегапопулярными и успешными. В качестве примера можно привести Николь Кидман или Лив Тайлер, которые по праву считаются первыми красавицами и секс-символами Голливуда.