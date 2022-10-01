Звездам Голливуда на зависть: не поверите, сколько лет этому кумиру миллионов женщин из Кореи

Корейские женщины славятся моложавостью и умением ухаживать за собой. Не отстают и корейские мужчины. Если вы следите за корейским кинематографом, то наверняка обращали внимание, что большинство актеров выглядят намного моложе своего возраста. Один из таких вечно молодых красавчиков – корейский актер Кон Ю.

Кон Ю известен по ролям в дораме «Игра в кальмара» и по фильму ужасов «Поезд в Пусан».

Мало кто знает, что актеру уже 43 года, а по корейским меркам и все 44, ведь в Южной Корее принято отсчитывать возраст с момента попадания «в утробу» матери.

У Кон Ю явно хорошая генетика. Также держаться в форме артисту помогает спорт – он занимается в зале шесть раз в неделю.