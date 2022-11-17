Звездам «Форсажа» и не снилось: вы точно забыли, что вытворяли советские автолюбители

С возросшей популярностью фильмов франшизы «Форсаж» по всему миру случился расцвет тюнинга автомобилей. Водители начали превращать свои машины в подобие модных гоночных каров, меняя колпаки на колесах, форму фар, обивку сидений, размер руля и занижая подвеску. Но оказалось, что ни нынешним автомобилистам, ни звездам «Форсажа» и не снились эксперименты их советских «коллег».

Как только на дорогах СССР появились первые машины, некоторые из их владельцев задались целью сделать собственную «ласточку» выделяющейся из ряда других. В ход шли все подручные средства и смекалка. В фары машин наливали тормозную жидкость. Это не только выглядело оригинально, но и предотвращало появление там ржавчины. Для украшения авто использовались наклейки и световозвращающие катафоты.

Большие изменения происходили и в салонах машин: водители вешали на окна шторки, украшали лобовое стекло бахромой или кантом из монет. Позже, уже в новом тысячелетии, для этого стали использоваться компакт-диски. Кроме того, умелицы шили для машин мужей чехлы из старых покрывал или пледов. Популярными были и накидки из деревянных роликов, которые оказывали массажный эффект.

Из проводов автолюбители делали оплетки для руля. А на ручке переключения скоростей часто заменяли набалдашник, снабжая его картинкой с цветами, символами или даже олимпийским мишкой.