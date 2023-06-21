Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь

Актер Николай Иванов был женат на Наталье Мотевой 18 лет. В браке у пары родилось пятеро детей, но это не помешало ему оставить семью. Наталья осталась одна с пятью детьми на руках, и развод ее совершенно не красит.

Актеры долго пытались спасти брак, они даже обратились за помощью к духовнику Дмитрию Рощину. Николай всегда был очень религиозным — настолько, что даже планировал оставить актерское ремесло и устроился алтарником в один из церковных приходов Москвы. Впрочем, вскоре ему пришлось вернуться к работе, чтобы обеспечивать свою большую семью.

В 2019 году пара опустила руки, и Николай ушел из семьи. Уже скоро он начал новые отношения, и всего через два года после развода с Натальей шел под венец со своей новой избранницей — Ольгой Сафоновой.

Наталья Мотева первое время очень переживала после ухода мужа, и стресс явно сказался на ее внешности. Хотя женщина и выглядит счастливой в окружении детей, на заботу о себе ей явно не хватает времени. Бывшая актриса носит простую спортивную одежду и не заботится о прическе.

Все свои силы Наталья тратит на заботу о своих детях и на новую работу. До развода она успела получить образование психолога.