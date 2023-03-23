Звезда «Зимней вишни» бросила сына во Франции: сегодня иностранки сходят от него с ума

Елена Сафонова вряд ли догадывалась, чем обернется ее решение выйти замуж за французского актера Самюэля Лабарта. Этот брак не был счастливым — даже появление общего наследника Александра не спасло пару от расставания.

Артистка не могла продолжать жизнь на две страны: в России ее держала успешная карьера, а во Франции — семья. Звезда «Зимней вишни» решилась на развод, в результате которого ей пришлось оставить сына теперь уже бывшему мужу.

В течение трех лет знаменитость боролась за наследника, но французские законы не знали пощады по отношению к матери-иностранке. Сафоновой пришлось смириться с тем, что Александр будет воспитываться отцом.

Как бы там ни было, эти трудности остались в далеком прошлом. Александр Лабарт вырос и теперь часто навещает свою мать. К слову, он пошел по стопам родителей и стал известным во Франции актером, за которым бегают толпы поклонниц.