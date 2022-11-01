Звезда «Женской лиги» стала жертвой домработницы: потеря невосполнима

Несколько лет назад Ольга Тумайкина решила воспользоваться услугами домработницы. Артистка нашла подходящую специалистку на специализированном сайте и полностью ей доверилась. Однако, как оказалось, знаменитость ошиблась в выборе помощницы.

Как рассказывала сама актриса, со временем она начала замечать, что из квартиры пропадают ее драгоценности. Тумайкина не могла предположить, что это дело рук домработницы. К тому же та всегда уверяла ее, что ничего не брала, а со временем предметы обязательно находились.

В итоге помощница Валентина помогала звезде «Женской лиги» и не давала повода в себе усомниться. А однажды заявила, что вынуждена уехать. Когда домработница покинула дом Тумайкиной, та обнаружила, что вместе с ней пропало и множество украшений. При этом часть из них артистка купила себе самостоятельно, а некоторые были подарками от близких людей. Например, Валентина забрала драгоценности, которые артистке подарила ее мать 30 лет назад. Они считались семейной реликвией.