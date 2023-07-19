Звезда «Ворониных» увела чужого мужа из семьи: только взгляните на него

Юлия Куварзина — очаровательная и харизматичная актриса. Хотя ее и нельзя назвать типичной красоткой, в поклонниках она никогда недостатка не испытывала. Ее обаяние и жизнерадостный нрав компенсировали все недостатки.

Когда за девушкой начал ухаживать коллега по театру Алексей Аптовцев, Юлия долго не соглашалась ответить взаимностью. Ее сильно смущало то, что ухажер был женат, да еще и воспитывал трех дочерей. Но в конце концов она не устояла перед настойчивым кавалером и закрутила с ним роман.

Аптовцев уверял, что и до встречи с Юлией в его семье назревали проблемы, поэтому она не чувствовала себя разлучницей. Чтобы убедить Куварзину в своей честности, Алексей даже познакомил ее с женой. Таким образом он пытался подтвердить, что брак их и правда нельзя было спасти.

В 2008 году Юлия вышла за Алексея замуж, но брак их продержался чуть больше десяти лет. Поклонники поражаются, как этот грузный и не особо харизматичный мужчина мог так обаять двух весьма привлекательных женщин.