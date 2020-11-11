Звезда «Великолепного века» Толга Сарыташ похудел и сменил имидж

Любимец зрителей Толга Сарыташ изменился до неузнаваемости — и, по мнению поклонников, это лишь пошло ему на пользу. Об этом рассказало информационное издание «Гедже». Как пишут в источнике, актер заметно сбросил вес и сделал значительной деталью своего имиджа солнцезащитные очки. Причиной перемен к лучшему стало участие Сарыташа в сериале «Задира», премьера которого состоялась 13 сентября 2020 года. Известно, что при создании нового образа актер вдохновлялся стилем своего героя.

По сюжету персонаж Сарыташа Али Рыза — обыкновенный парень, которому после смерти отца приходится взять все заботы о семье на себя. Однако родственники Али не знают, что втайне ото всех он борется с наркоторговцами, оружейными баронами и другими криминальными личностями. Все меняется после встречи героя с Халиде, красивой и умной дочерью мафиози...

Напомним, Толга Сарыташ проснулся знаменитым после роли в сериале «Великолепный век», где он сыграл шехзаде Джихангира. Затем последовали успешные роли в проектах «20 минут», «Дочери Гюнеш», «Обещание» и других. К слову, в октябре Толга получил награду в номинации «Лучший актер» — торжественная церемония вручения состоялась 10 ноября.