Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать

Мерьем Узерли взбудоражила поклонников архивными фотографиями. Как оказалось, звезда в молодости выглядела совершенно иначе.

За годы показа исторической драмы многочисленные поклонники привыкли к одному стилю своего кумира. Даже спустя восемь лет после финала шоу фанаты ассоциируют актрису именно с Хюррем султан. Однако, как оказалось, в юности актриса выглядела совершенно иначе и в ней едва можно узнать наложницу султана Сулеймана.

В своих социальных сетях актриса поделилась снимком, на котором позирует много лет назад. На фотографии Узерли красуется в компании своих родных, однако внимание поклонники обратили на цвет волос девушки. Как оказалось, в юности артистка была брюнеткой, что стало шоком для многих фанатов.

«Хюррем? Ей рыжий цвет волос больше идет, как-то естественней», «Думала, она всегда была рыжей», «Не верю, что это наша Хюррем», — пишут подписчики.

Также фанаты отметили и перемены фигуры артистки. По их мнению, за годы карьеры Узерли удалось избавиться от лишних килограммов, что благоприятно сказалось на ее внешности.