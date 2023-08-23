Звезда «Великолепного века» ахнула, получив результаты ДНК-теста: русские будут в шоке

Сериал «Великолепный век» стал популярен не только в родной Турции, но и по всему миру. Оценили исторический проект и в России, особенно отметив исполнительницу главной роли Мерьем Узерли. Миллионы фанатов не раз приглашали артистку к себе в гости, а каждый ее приезд воспринимали как настоящий праздник. А не так давно оказалось, что Узерли связана с Россией не только любовью поклонников.

По словам артистки, уже в зрелом возрасте она решилась на ДНК-тест. И эксперты обнаружили, что часть ее родственников когда-то жила на территории России. Поэтому германо-турецкая актриса может смело называть себя частично славянкой.

При этом и в культурном плане звезда экрана находит близость с далекой от своей родины страной. Еще в школе она начала учить русский язык и до сих пор может сказать несколько фраз.