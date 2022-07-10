Звезда «Вечного зова» вынуждена нищенствовать на пенсии

Тамара Семина, известная по роли Анфисы в советском культовом сериале «Вечный зов» и роли Ларисы Евгеньевны в комедии «Одиноким предоставляется общежитие», резко высказалась об актерских пенсиях. Она считает их незаслуженно низкими. В пример она привела заработок депутатов Госдумы, которые могут получать и 350 тысяч рублей, и полмиллиона.

На фоне таких гигантских зарплат чиновников Семина возмущена «мэрской» прибавкой в 30 тысяч рублей, выделенной ей и другим артистам, проживающим в Москве. Тамара Петровна называет ее «подачкой» и категорически отказывается ее принимать.

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«Артисты нищие вообще всю жизнь!», – посетовала знаменитость и добавила, что в России уже давно следует поменять отношение к легендарным звездам экрана. Она и ее коллеги и на пике карьеры не купались в роскоши, а в старости и вовсе еле сводят концы с концами. Слова Семиной приводит портал ProZvezd .