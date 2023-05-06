Звезда «Уральских пельменей» снялась в нескромной позе: фанаты увидели то, что не должны
Смелая публикация вызвала волну возмущения.
Илана Юрьева не скрывает свою жизнь от поклонников и регулярно делится новостями в своих социальных сетях. Артистка честно рассказывает о своих буднях, а не так давно опубликовала снимки из отпуска в ОАЭ. Но внимание пользователей Сети привлекли не красоты экзотической страны, а внешний вид знаменитости.
Так, на трех кадрах Илана позирует на пляже Абу-Даби, примерив раздельный купальник от Burberry. Артистка красуется своей фигурой и не стесняется весьма откровенных поз.
Поклонники же не оценили внешний вид Юрьевой. Обсуждая снимок, они осудили 34-летнюю знаменитость. По их мнению, она выглядит чересчур откровенно, а особенно их смутило высокое белье артистки, фасон которого, по их мнению, не оставил места приличиям.
«Какие-то не очень удачные фото...», «Эти фото сделаны таким образом, чтобы выделить одно?», «Неудачный ракурс», — считают возмущенные пользователи Сети.