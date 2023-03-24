Звезда «Уральских пельменей» похудела до неузнаваемости: ахнете, когда увидите (фото)

Стефания-Марьяна Гурская прославилась на всю страну благодаря участию в шоу «Уральские пельмени». В течение двух лет она выступала вместе со знаменитым коллективом, а после покинула его.

С того времени Гурская старается развивать карьеру самостоятельно. Она приняла участие в сериале «Гражданский брак», который был тепло принят публикой, и выступала на театральной сцене. А весной 2021 года артистка неожиданно пропала из социальных сетей.

Как оказалось, знаменитость вместе с семьей переехала в Екатеринбург и теперь выступает там в театре «Турдус». За прошедшее время она заметно преобразилась: Гурская избавилась от лишних килограммов и отрастила длинные волосы. Как отметили поклонники, новый имидж звезды экрана превратил ее в другого человека.