Звезда «Уральских пельменей» из секс-символа превратилась в замухрышку (фото)

Актриса объяснила, что с ней произошло.

Юлия Михалкова покорила не одно мужское сердце. Звезда «Уральских пельменей» стала настоящим секс-символом российского шоу-бизнеса. И поклонники были шокированы, увидев, что сотворила с собой актриса.

В социальных сетях знаменитость опубликовала фотографию, на которой ее не узнать. Михалкова решилась на смелый эксперимент с внешностью, но в результате лишилась своего главного украшения.

Прежде артистка могла похвастаться шикарными длинными волосами, но теперь от них ничего не осталось. На снимке актриса предстала с короткой стрижкой и в очках. Фанаты с ужасом обнаружили, что из эффектной красотки Михалкова превратилась в замухрышку.

Интернет-пользователи принялись лить горькие слезы по пышной шевелюре знаменитости, как звезда сделала важное уточнение. Оказалось, что она не обрезала свои волосы, а надела парик.