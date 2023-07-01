Звезда «Универа» без макияжа распугала всех нормальных мужчин: обходят за километр неспроста

Настасья Самбурская вряд ли предполагала, что когда-то окажется в настолько нелепой ситуации. Актриса отправилась в ресторан на Патриарших прудах, где неожиданно для себя распугала всех мужчин.

Перед тем как отправиться в заведение, звезда сериала «Универ. Новая общага» решила, что макияж ей ни к чему. Меж тем практика показала, что на натуральную красоту артистки представители противоположного пола не клюют.

В ресторане статные красавцы обходили превратившуюся в серую мышку Самбурскую за километр. И лишь один, по словам знаменитости, «плохонький мужчина» начал строить ей глазки. Но это скорее насторожило актрису, нежели обрадовало.

«Единственный, кто обратил на меня внимание за час», — удивилась Настасья в социальных сетях.

И добавила, что все вполне может закончиться тем, что именно такой «плохонький мужчина» и станет ее второй половинкой.