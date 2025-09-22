Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Фанаты «Уэнсдей», пляшите, пришла хорошая новость. По данным инсайдеров, Эмма Майерс, та самая Энид — волчонок с розовыми когтями и неиссякаемой энергией, уже подтверждена на роль Гвен Стейси в новом фильме про Человека-паука.

Для киновселенной Marvel это потенциально самый яркий каст последних лет: звезда, которая выстрелила на Netflix, переходит в супергеройский лагерь, задвинув другую звездочку подростковых сериалов.

Где прошёл слух и кто подтвердил

В популярных соцсетях разлетелась картинка с жирным словом «Подтверждена». Сначала это казалось обычным фанатским вбросом, но несколько инсайдеров, близких к Marvel, подтвердили: Майерс действительно в проекте. Тот редкий случай, когда фандом угадал, ведь актрису в Сети называли идеальным кандидатом.

Сэди Синк против Эммы Майерс

Параллельно Deadline сообщил, что Сэди Синк (рыжая красотка из «Очень странные дела») тоже получила ключевую роль в «Человеке-пауке: Новый день». Но её персонажа держат в секрете.

Варианты гуляют самые разные — от Джин Грей до мутной Анабель Адамс. В любом случае нас ждет битва за внимание между «рыжей из ОСД» и «волчонка из Уэнсдей». Зендее в MCU придется несладко, вокруг ее Питера будут виться самые красивые старлетки.

Почему именно Майерс — фаворит фанатов

Энид Синклер в «Уэнсдей» — это взрыв харизмы. Майерс умеет держать баланс: мягкость и бешеная энергия в одном флаконе. Именно такую Гвен ждали зрители: не унылую «девушку для спасения», а самостоятельного персонажа, который может вытащить фильм на себе.

Конечно, официального релиза от Marvel пока нет, но по данным проверенных инсайдеров Эмма Майерс действительно утверждена на роль Гвен Стейси. Фанаты ликуют, конкуренты нервничают, а Том Холланд снова получает в партнеры актрису, которая способна взорвать экран.

