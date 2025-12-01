Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем

На кинофестивале в Марракеше Дженна Ортега появилась не как звезда подростковых хорроров, а как член жюри. И именно там она призналась в любви к фильму, которому скоро исполнится сто лет. Неожиданно в ее личный топ лучших входит классическая немая драма «Восход солнца», снятая немецким режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау еще в 1927 году.

Редкий экземпляр

Картина, несмотря на свой возраст, чувствуется удивительно современной и смотреть ее не сложно. Сюжет фокусируется на супружеской паре, чью жизнь разрушает страсть. Мужчина увлекается другой женщиной, а та настаивает на самом ужасном: избавиться от жены.

Она придумывает план: соперницу утопить, а потом зажить счастливой жизнью где-нибудь далеко от места преступления. Завязка нуарная, но Мурнау выворачивает все в другую сторону, превращая криминальный импульс в историю о раскаянии, любви и втором шансе.

То, что фильм снят без единого слова, совершенно не мешает ему работать эмоционально. Мурнау создает ощущение тревоги буквально из воздуха, а потом так же резко меняет тон.

Даже спустя сто лет он все еще ощущается удивительно современным. Все внимание в нем сосредоточено на близости между двумя людьми, — говорит Ортега.

Мнение актрисы популярно

Здесь особенно восхищает актерская работа: когда кино без слов, сложно выехать на чем-то другом. Джанет Гейнор стала первой женщиной, получившей «Оскар», благодаря этому фильму. Работала она только глазами, мимикой и едва заметными движениями. Джордж О’Брайен не отступал от коллеги, а потому удалось создать ту самую «химию без слов», о которой говорит Ортега.

«Восход солнца» давно официально вошел в мировую классику, на такие фильмы равняются гении и мастера, как Квентин Тарантино или Стивен Спилберг.

Американский институт кино включил его в топ-100 важнейших картин США, британский институт — в десятку лучших фильмов всех времен (в 2013 году). Главное, что спустя почти целый век он все еще цепляет зрителей: на IMDb у него заслуженные 8,1 балла.

"Восход солнца" остается одним из прекраснейших фильмов планеты. Превзойти этот уровень в дальнейшем суждено будет очень ограниченному числу картин, — говорят в Сети.

