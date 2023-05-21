Звезда турецких сериалов засветился в Москве: причина обрадует россиянок

Российские зрители по достоинству оценивают турецкие сериалы, которые в последние годы стали пользоваться невероятным успехом. К тому же и восточные звезды не прочь узнать о культуре нашей большой страны.

Недавно столицу посетил и Акын Акынезю, прославившийся благодаря главной роли в многосерийной драме «Ветреный».

Жгучий брюнет увидел главные достопримечательности города и попробовал блюда русской кухни в одном из ресторанов. К тому же он высоко ценит произведения Достоевского, Толстого и мастерство Станиславского. Красавец даже просил отвести его к памятнику знаменитого режиссера и педагога.

Однако поклонницы актера сразу предположили, что цель поездки их кумира в Москву кроется в другом. Радости девушек не было предела, когда они узнали, что Акын приехал в столицу по рабочим вопросам. Возможно, в скором времени зрительницы увидят привлекательного турка в новом российском проекте.