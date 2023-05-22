Звезда «Трансформеров» изменилась до неузнаваемости: всему виной страшная болезнь

Меган Фокс стала одной из самых притягательных голливудских актрис. А благодаря съемкам в кинофраншизе «Трансформеры» она обзавелась целой армией преданных фанатов. Но даже они начинают критиковать красавицу за чрезмерную любовь к пластическим операциям и инъекциям филлеров.

В последние годы звезда стала частой клиенткой косметологов и хирургов. Из-за этого она утратила былой шарм. Знаменитость увеличила свои и без того чувственные губы и вставила чрезмерно большие импланты в грудь. Многие посчитали, что актриса просто поддалась модным трендам и теперь не сможет остановиться.

Однако желание измениться до неузнаваемости вызвано страшной болезнью Меган. Она страдает дисморфией и никак не может принять свою внешность. Красавица не в силах справиться с этим психическим расстройством, поэтому постоянно думает о том, какую процедуру или пластическую операцию она может сделать.