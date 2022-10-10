Звезда «Точь-в-точь» и «Маски» Мария Зайцева показала истинное лицо: фанаты пришли в ужас

Еще недавно дуэт #2Маши демонстрировал удивительное единение, но после того как девушки начали сольную карьеру, о дружбе они забыли. Солистка Мария Зайцева сейчас активно участвует в разных ток-шоу — от «Точь-в-точь» до «Маски» — и разворачивает настоящую войну за репертуар группы.

О деталях конфликта между Зайцевой и второй участницей дуэта Марией Шейх рассказала в соцсетях знакомая с ситуацией юрист Екатерина Гордон. По ее словам, именно Шейх была автором всех популярных хитов группы, «вторая» Маша помогала лишь с аранжировкой и подбором аккордов. Однако это не помешало Зайцевой добиться более выгодных для себя юридических прав, чтобы получить возможность исполнять прежние композиции. Хотя, согласно договору, после распада группы солистки не должны использовать старые песни в собственных целях.

«Зайцева быстро поняла, что своих песен на сольную историю не наскребет», — объяснила действия певицы Гордон.

Юрист уже предложила Шейх свои адвокатские услуги, чтобы отстоять ее позицию в суде. А комментаторы в Сети тем временем удивляются цинизму Марии Зайцевой, показавшей истинное лицо.