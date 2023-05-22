Звезда «Татьяниного дня» прошлась по улице без белья: фото поражает откровенностью

Наталья Рудова не прячет свои достоинства от публики. Артистка славится не только драматическим талантом, но и потрясающей фигурой, которую грех не показать.

Звезда «Татьяниного дня» активно ведет социальные сети, докладывая поклонникам чуть ли не о каждом своем шаге. Яркая блондинка отправилась на Бали, где уже успела отличиться. Актриса прошлась по улице без белья и произвела на подписчиков неизгладимое впечатление.

Рудова обнародовала видео, в кадрах которого щеголяет в легком летнем платье с глубокой зоной декольте. Надевать бюстгальтер под такой наряд знаменитость не посчитала нужным. Кадры ролика поражают своей откровенностью. Фанаты отметили, что в таком провокационном образе артистка выглядит великолепно.